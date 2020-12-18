Новый детский сад на 250 мест открыли в Акмолинской области

В дошкольной организации созданы все условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития детей.

В пристоличном Целиноградском районе в День Независимости распахнул свои двери новый детский сад "Бал-Бала", передает управление внутренней политики.

В дошкольной организации созданы все условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития детей.

В церемонии открытия принял участие аким района Бахидбек Оспанбеков.

Это позволит увеличить охват детей в возрасте от года до трех лет дошкольным образованием. Мы создаем максимальный комфортные условия для обучения и воспитания. Дети - наше будущее, все, что мы - взрослые делаем в жизни, мы делаем ради детей, во имя благополучия подрастающего поколения, - подчеркнул руководитель.

Отметим, что образовательное учреждение построено за частных инвестиций акмолинского предприятия и его учредителя Айман Дихановой.

Детский сад рассчитан на 250 мест для детей в возрасте от 2 до 6 лет. Здание оборудовано всеми необходимыми помещениями: соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим требованиям пищеблок, музыкальный зал, медицинский блок, групповые и спальные комнаты. На территории дошкольного учреждения предусмотрена игровая зона, где установлены малые архитектурные формы: песочницы, качели, горки.

К слову, в области за годы Независимости построено 539 детских садов.

На сегодня функционирует 601 дошкольная организация, в том числе 248 детских садов и 353 дошкольных мини-центров. В этом году открыто 9 дошкольных организаций на 505 мест.

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