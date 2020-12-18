"Период будет нелегкий, вижу трудности, болезни", – таролог о 2021 годе

По данным астрологов, казахстанцев (и не только) ждет год белого, металлического быка. Любители восточных календарей говорят, что это животное любит и умеет трудиться. Поэтому обязательно вознаградит людей за трудолюбие.

2020-ый. В нем было много неприятного: карантин, самоизоляция, введение в стране чрезвычайного положения, очереди за самым необходимым. Кто-то переболел сам, кто-то волновался за близких, некоторые их потеряли. Многие устали от ежедневных сводок о новых случаях заражения коронавирусом и от кажущегося уже вечным периода ношения масок. 2020-ый – год, который многие хотят быстрее проводить. Однако будет ли лучше следующий?!

По данным астрологов, казахстанцев (и не только) ждет год белого, металлического быка. Любители восточных календарей говорят, что это животное любит и умеет трудиться. Поэтому обязательно вознаградит людей за трудолюбие. Также у "хозяина года" в цене терпение, порядочность, честность и умение держать слово. Прогноз тех, кто видит будущее через звезды, неплохой. Однако есть и другие мнения.

В следующем году будет наблюдаться миграция. Люди будут покидать страну, не так как в 90-е годы прошлого века, но количество значительно возрастет. Период будет нелегкий, вижу трудности, болезни. Это все связано с пандемией. Однако больших очередей в аптеки не вижу, - рассказывает о грядущем времени таролог Виктор Александровский.

Альтернативного и более позитивного мнения о предстоящем годе придерживается доктор человеческих, а не карточных наук – Акимжан Арупов.

Что касается миграции, то ничего такого в ближнесрочной перспективе не предполагаю. Это нормальный, можно сказать, естественный процесс. Люди всегда ищут, где можно реализовать себя. В целом считаю, что в стране возможен экономический подъем. Власти начнут вкладывать деньги в производство, так как пандемия наглядно показала, что мы очень зависимы от ввозимого товара. От этих мер предполагается рост сельского хозяйства, легкой промышленности, то есть все, чем страна может обеспечивать себя, не полагаясь на иностранных производителей. Будет и дальше развиваться онлайн-обучение, так как за этим будущее. К этому мир давно шел, но с приходом эпидемией быстрее принял. Люди начнут больше инвестировать в себя, то есть заниматься самообразованием, учиться, искать себя в новых профессиях, - говорит доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии информатизации Акимжан Арупов.

Прогнозы-2021. Научно обоснованные и не только. К чему нам всем готовиться? Узнал корреспондент "Первого канала "Евразия" Динмухаммед Каликулов. Смотрите в программе "Аналитика" в это воскресенье, 20 декабря в 20:00.

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