Символ Огненной Лошади: что ждать от 2026 года и кому повезет

Согласно восточному календарю, 2026 год мы проживем под символом Огненной Лошади. В китайской культуре это грациозное животное символизирует стремление к свободе, жизненную энергию и большие перемены. Что ждать в будущем году, рассказала Zakon.kz нумеролог Айсулу Ахимова.

Восточный календарь основан на ежегодном покровительстве одного из 12 животных. Он появился в Древнем Китае и в отличие от привычного нам григорианского основан на фазах Луны и Солнца.

Символика восточного календаря – тотемные животные, которые задают общий характер года.

Вызовы Огненной Лошади, энергия нового цикла и лидерство

Дата вступления в свои права одного из символов года имеет свойство сдвигаться. И, готовясь к встрече волевой и статной Огненной Лошади, стоит учитывать, что цикл ее властвования начинается не с 1 января, а во время второго новолуния после зимнего солнцестояния – в конце января и до середины февраля. В этом году это 17 февраля.

По словам казахстанского нумеролога Айсулу Ахимовой, Огненная Лошадь – одна из самых ярких и противоречивых энергий 60-летнего цикла.

"Энергия Огненной Лошади – энергия взрыва и перелома. Она не терпит ограничений, и потому такие годы часто приносят катаклизмы и революции, но одновременно становятся точкой рождения нового". Айсулу Ахимова

Основные тенденции года:

стремление к свободе, независимости, ломке устоев;

бурные социальные процессы, протесты и революции;

стремительное ускорение темпов жизни;

рост экстремальных явлений как в политике, так и в природе.

"2026-й год в нумерологии несет вибрацию цифры "1", открывающей новый девятилетний цикл. Это энергия начала, движения вперед и смелости. Единица дарит силу воли, харизму и лидерские качества, но одновременно предупреждает: слишком жесткое проявление власти может превратиться в диктат и тиранию". Казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова

Как объяснила нумеролог, это год выбора. На всех уровнях – от глобальной политики до семейных отношений – мир будет проходить экзамен: использовать лидерство как инструмент созидания или рычаг давления.

Дополнительные вибрации:

две "двойки" в числе года-2026 символизируют мощный эмоциональный фон, усиление чувствительности, рост коллективных движений и значение сотрудничества;

"шестерка" дает кармическую задачу: забота о семье, ответственности, экологии, гуманизме. Она напоминает, что истинное лидерство всегда сопряжено с заботой о ближних и гармонией.

Таким образом, 2026-й – это не просто год личного лидерства, а время, когда человечество будет учиться соединять индивидуальную силу ("1") с коллективной ответственностью ("2" и "6"). В этот год важно научиться проявлять лидерство не через давление, а через вдохновение. И использовать кризисы как возможность для духовного и профессионального роста.

Исторические события, происходившие в год Огненной Лошади

1906 – разрушительное землетрясение в Сан-Франциско, революционные движения в России, начало перестройки мирового порядка. 1966 – культурная революция в Китае, пик войны во Вьетнаме и массовые протесты в мире, Ташкентское землетрясение.

"Обе даты показывают: в годы Огненной Лошади мир сотрясается – природные катастрофы сочетаются с социальными и политическими потрясениями", – добавила эксперт по влиянию цифр.

Поэтому нужно взять во внимание, что 2026-й может принести:

рост напряженности в международной политике, новые альянсы и конфликты;

массовые протестные движения и реформы;

катаклизмы – землетрясения, пожары, климатические кризисы;

культурные и научные прорывы, которые изменят восприятие реальности.

Астрологический фон 2026 года

Год пройдет под покровительством Меркурия – самой подвижной, импульсивной и, можно сказать, взбалмошной планеты Солнечной системы. Что это значит?

Ожидается ретроградность планет: Меркурия, Сатурна и Юпитера. А это может принести возвращение к старым проблемам. Поэтому необходимо грамотно корректировать планы.

В то же время Венера и Марс укажут на вопросы взаимоотношений, любви и внутреннего эмоционального баланса или дисбаланса.

Произойдут в новом году затмения – в феврале, марте и августе. А значит, это точки перелома и неожиданных перемен.

"И именно первое затмение года – 17 февраля – совпадет с наступлением китайского Нового года и года Огненной Лошади", – добавила эксперт.

А Ретро-Сатурн летом и осенью станет проверкой на прочность политических и экономических систем, личных обязательств и контрактов.

Символика и цвета года

Каждый год несет свою энергетику и символику, имеет свой цвет. Так и 2026-й – год Огненной Лошади – несет нумерологию единицы.

Фото: freepik

Стихия Огня задает палитру ярких, живых оттенков: красного, огненного и золотого, где палитра всех оттенков красного – коралловый, оранжевый – отражает смелость и энергию, а бордовый, малиновый, золотой поможет внутренней устойчивости.

"Цветовая поддержка будет особенно важна в условиях эмоциональных перегрузок. Эти цвета поддерживают инициативу, решительность и вдохновение. Но важно учитывать индивидуальную нумерологию", – сказала Айсулу Ахимова.

Кроме того, она отметила, что если у человека в психоматрице много двоек – три и более, то активный красный может спровоцировать раздражительность и агрессию. В этом случае лучше выбирать бордовые, винные и малиново-розовые оттенки, но лучше в виде акцентов, нежели в основной цветовой гамме. Либо следует смещать акцент в сторону золотистого и бронзового.

"Если же двоек в вашей индивидуальной психоматрице мало, то яркий красный и коралловый, наоборот, будут полезны – они наполнят энергией и смелостью", – добавила нумеролог.

Таким образом, встречая 2026-й год и оформляя свое пространство, важно чувствовать не только общую энергетику года, но и личную.

Семья и дети

Год под цифрой "1" традиционно связан с началом новой жизни. Ожидается рост числа рождений и стремление людей укреплять родовые связи. При этом дни зачатия нумеролог рекомендует выбирать с особой тщательностью, избегая коридоры затмений и учитывая личный год, чтобы он был у вас на плюсе.

Дети, рожденные в 2026 году, будут нести в себе энергию лидеров. Им свойственны сила, трудолюбие, целеустремленность и способность воплощать свои желания в реальность. Однако родителям важно помогать малышам с самого детства и развивать терпение, устойчивость и эмпатию. В противном случае их сильная энергия может проявляться как упрямство и стремление к доминированию.

Творчество и самореализация

По словам казахстанского нумеролога, 2026-й благоприятен для искусства, науки и предпринимательства.

"Лошадь несет импульс смелости, а "1" усиливает желание заявить о себе. Начатые проекты, особенно в период вашего личного подъема и плюса, могут заложить основу будущего успеха на десятилетия. Для каждого человека год открывает возможность самовыражения – будь то в искусстве, бизнесе или личной жизни". Айсулу Ахимова

Главное, добавила эксперт по влиянию цифр на судьбу, – не бояться выйти из тени и показать миру свой уникальный талант.

Духовное измерение

По мнению нумеролога, внешний мир в 2026-м будет стремительным и нестабильным. Именно поэтому особую ценность приобретают внутренняя опора и духовное развитие.

"Особый импульс надо направить на закрытие прошлых кармических невыполненных задач, именно там ваша точка роста, но пока не будут пройдены уроки прошлого, нет возможности пройти на новый уровень". Айсулу Ахимова

Задачи года: научиться сохранять спокойствие и баланс в условиях хаоса; развивать осознанность, духовные практики от истинных "учителей света", умение выстоять в "центре бури".

2026-й – это год развилки и великого выбора. Он несет бурю перемен, кризисы и катаклизмы, но также открывает двери в новый цикл. Это время, когда человечество и каждый человек отдельно будут учиться превращать силу в созидание, а не разрушение.

Особенность 2026 года в том, что вместе с энергией внешнего лидерства он несет и вызов внутреннего взросления и умения сохранять внутренний покой в мире, где все вокруг нестабильно.