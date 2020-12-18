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Роль Нурсултана Назарбаева в создании социальной модели развития

Социальная политика, реализуемая Первым Президентом Казахстана, всегда отражала главную цель – последовательное повышение реального уровня и качества жизни граждан страны.

Фото : exclusive.kz18 декабря 2020, 13:42

Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Жусупова Айман оценила значимость влияния первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на социальную структуру, передает zakon.kz.

Вопросы социальной политики всегда занимали приоритетное значение в политике Нурсултана Назарбаева. Еще в 1993 году им была поставлена задача "строительства сильного суверенного государства с социально ориентированной рыночной экономикой".

При этом, одним из важнейших критериев социальной рыночной экономики является приоритет социальной защиты и справедливости, который обеспечивается, прежде всего, в процессе реализации государственной социальной политики.

Социальная политика в Посланиях Елбасы

Первостепенное значение социальной политики всегда четко отражалось в ежегодных посланиях Елбасы народу Казахстана.

Так, в президентском Послании 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира" в качестве приоритетного направления модернизации была обозначена "современная социальная политика, защищающая наиболее уязвимые слои населения и поддерживающая развитие экономики".

В 2010 году Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу страны была определена задача "улучшения качества жизни и социальная защита", и главным приоритетом в государственной социальной политике было обозначено обеспечение занятости населения.

В Послании 2011 года "Построим будущее вместе!", где первостепенное место заняла социальная политика, акцент был сделан на "полном обновлении содержания профессионального и технического образования". При этом, образование всегда занимало приоритетное место в политике Елбасы, исходя из понимания, того, что будущее государства зависит, в первую очередь, от уровня развития человеческого капитала.

В Послании народу Казахстана в 2012 году "Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана" Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что для Казахстана жизненно важным является найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ.

При этом, важным условием экономической модернизации является то, что она должна осуществляться максимально синхронно с социальной, поскольку это является объективным требованием новых экономических реалий.

Последнее положение Нурсултан Назарбаев неоднократно выделял в своих выступлениях, и отмечал, что, хотя в Казахстане государство –главная движущая сила процесса социальной модернизации, в обществе необходимо культивировать идею о том, что государство является партнером, создающем условия для роста благосостояния граждан.

В 2018 году Елбасы выступил с новыми инициативами по социальной модернизации общества, цель которых - повышение уровня человеческого капитала. Вопросы социальной модернизации были сфокусированы в том числе на обеспечении потребностей казахстанцев в жилье через доступность ипотеки, снижении налогов, в результате "перезагрузки" налоговых отчислений, в первую очередь, для граждан с невысокими доходами и заработной платой.

Особое внимание было уделено обеспечению качества и доступности образования, в связи с этим было поручено повысить расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников и довести их до 10% от ВВП.

Социальная политика: этапы

В целом, рассматривая вопрос социальной модели развития Казахстана, имеет смысл обратиться к основным этапам в становлении социальной модели страны, которые обозначены в Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года.

Первый этап (1991–1998 годы) характеризовался большим количеством декларированных социально-экономических гарантий, которые остались в наследство от советского периода и в новых экономических условиях были не подкреплены бюджетной базой.

На втором этапе (1999–2008 годы) осуществлялась рационализация социально-экономических гарантий, распределение ответственности между государством, работодателем и работником.

На третьем этапе (с 2009 года) повышается качество и доступность государственных услуг, создаются достойные социально-экономические условия за счет стабильной бюджетной основы, внедряются принципы обусловленной социальной помощи, развиваются активные формы занятости.

На сегодняшний день в Казахстане продолжает свое развитие курс социальной модели развития, заложенный Нурсултаном Назарбаевым.

Так, согласно программе инициированной Елбасы "Бақытты Отбасы" с 2020 года 10 тысяч многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов семей смогут ежегодно приобретать жилье по выгодным условиям. Тогда как для строительства арендного жилья к 2022 году государством будет выделено свыше 240 млрд. тенге.

Продолжается реализация специального проекта Елбасы "Ауыл – Ел Бесігі", целью которого является развитие инфраструктуры в более чем трех тысячах опорных и спутниковых сельских населенных пунктах.

Таким образом, за годы независимости Казахстан совершил стремительный рывок в своем политическом и экономическом развитии.

Под руководством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева стране удалось достичь видимого прогресса по самому широкому комплексу направлений, включая сокращение остроты бедности и модернизации экономики.

Социальная политика, реализуемая Первым Президентом Казахстана, всегда отражала главную цель – последовательное повышение реального уровня и качества жизни граждан страны.


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