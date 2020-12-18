Роль Нурсултана Назарбаева в создании социальной модели развития

Социальная политика, реализуемая Первым Президентом Казахстана, всегда отражала главную цель – последовательное повышение реального уровня и качества жизни граждан страны.

Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Жусупова Айман оценила значимость влияния первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на социальную структуру, передает zakon.kz.

Вопросы социальной политики всегда занимали приоритетное значение в политике Нурсултана Назарбаева. Еще в 1993 году им была поставлена задача "строительства сильного суверенного государства с социально ориентированной рыночной экономикой".

При этом, одним из важнейших критериев социальной рыночной экономики является приоритет социальной защиты и справедливости, который обеспечивается, прежде всего, в процессе реализации государственной социальной политики.

Социальная политика в Посланиях Елбасы

Первостепенное значение социальной политики всегда четко отражалось в ежегодных посланиях Елбасы народу Казахстана.

Так, в президентском Послании 2006 года "Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира" в качестве приоритетного направления модернизации была обозначена "современная социальная политика, защищающая наиболее уязвимые слои населения и поддерживающая развитие экономики".

В 2010 году Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу страны была определена задача "улучшения качества жизни и социальная защита", и главным приоритетом в государственной социальной политике было обозначено обеспечение занятости населения.

В Послании 2011 года "Построим будущее вместе!", где первостепенное место заняла социальная политика, акцент был сделан на "полном обновлении содержания профессионального и технического образования". При этом, образование всегда занимало приоритетное место в политике Елбасы, исходя из понимания, того, что будущее государства зависит, в первую очередь, от уровня развития человеческого капитала.

В Послании народу Казахстана в 2012 году "Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана" Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что для Казахстана жизненно важным является найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ.

При этом, важным условием экономической модернизации является то, что она должна осуществляться максимально синхронно с социальной, поскольку это является объективным требованием новых экономических реалий.

Последнее положение Нурсултан Назарбаев неоднократно выделял в своих выступлениях, и отмечал, что, хотя в Казахстане государство –главная движущая сила процесса социальной модернизации, в обществе необходимо культивировать идею о том, что государство является партнером, создающем условия для роста благосостояния граждан.

В 2018 году Елбасы выступил с новыми инициативами по социальной модернизации общества, цель которых - повышение уровня человеческого капитала. Вопросы социальной модернизации были сфокусированы в том числе на обеспечении потребностей казахстанцев в жилье через доступность ипотеки, снижении налогов, в результате "перезагрузки" налоговых отчислений, в первую очередь, для граждан с невысокими доходами и заработной платой.

Особое внимание было уделено обеспечению качества и доступности образования, в связи с этим было поручено повысить расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников и довести их до 10% от ВВП.

Социальная политика: этапы

В целом, рассматривая вопрос социальной модели развития Казахстана, имеет смысл обратиться к основным этапам в становлении социальной модели страны, которые обозначены в Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года.

Первый этап (1991–1998 годы) характеризовался большим количеством декларированных социально-экономических гарантий, которые остались в наследство от советского периода и в новых экономических условиях были не подкреплены бюджетной базой.

На втором этапе (1999–2008 годы) осуществлялась рационализация социально-экономических гарантий, распределение ответственности между государством, работодателем и работником.

На третьем этапе (с 2009 года) повышается качество и доступность государственных услуг, создаются достойные социально-экономические условия за счет стабильной бюджетной основы, внедряются принципы обусловленной социальной помощи, развиваются активные формы занятости.

На сегодняшний день в Казахстане продолжает свое развитие курс социальной модели развития, заложенный Нурсултаном Назарбаевым.

Так, согласно программе инициированной Елбасы "Бақытты Отбасы" с 2020 года 10 тысяч многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов семей смогут ежегодно приобретать жилье по выгодным условиям. Тогда как для строительства арендного жилья к 2022 году государством будет выделено свыше 240 млрд. тенге.

Продолжается реализация специального проекта Елбасы "Ауыл – Ел Бесігі", целью которого является развитие инфраструктуры в более чем трех тысячах опорных и спутниковых сельских населенных пунктах.

Таким образом, за годы независимости Казахстан совершил стремительный рывок в своем политическом и экономическом развитии.

Под руководством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева стране удалось достичь видимого прогресса по самому широкому комплексу направлений, включая сокращение остроты бедности и модернизации экономики.

Социальная политика, реализуемая Первым Президентом Казахстана, всегда отражала главную цель – последовательное повышение реального уровня и качества жизни граждан страны.

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