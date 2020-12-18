Нур-Султан вернулся в зеленую зону по COVID-19
С учетом данных на 18 декабря, в "желтой" зоне находятся Павлодарская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.
Фото : astana.gov.kz18 декабря 2020, 16:42
Нур-Султан вышел из "красной" зоны по коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Как сообщает Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК, с учетом данных на 18 декабря, в "желтой" зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все остальные регионы перешли в "зеленую" зоне по темпам распространения КВИ.
В "красную зону" столица попала 10 декабря. До этого месяц с – с 10 ноября Нур-Султан находился в "желтой" зоне.
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