Токаев о конфликте в Карабахе: Геополитическое мировоззрение может быть разным

Глава государства полагает, что в это сложное время крайне важное значение приобретает тесное взаимодействие наших стран.

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности. По его мнению, устойчивое развитие и прогресс невозможны в условиях напряженности и взаимного недоверия в межгосударственных отношениях, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутое усилиями Президента Азербайджана Ильхама Гейдар оглы Алиева и Премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна, при самом активном и решающем посредничестве Владимира Владимировича Путина, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации, передает Акорда.

Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта в постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что в это сложное время крайне важное значение приобретает тесное взаимодействие наших стран.

Да, мы отличаемся друг от друга по экономическим потенциалам, наше историческое мировоззрение, и даже, как показал Нагорно-Карабахский конфликт, геополитическое мировоззрение тоже может быть разным. Но главное состоит в том, что народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом. Наша задача – не допускать ситуаций, которые могли бы разъединять наши народы, а искать пути и возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, сближения государств СНГ в условиях стратегической турбулентности. Нам следует продумать вопросы многостороннего взаимодействия в постпандемическом мире со всеми его вызовами и сложностями, – подчеркнул Президент.

Как сообщил Президент, в качестве важного вклада в дело обеспечения стабильности в регионе Казахстан на посту председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует приложить все усилия для его преобразования в полноценную Организацию по безопасности и развитию в Азии (ОБРА).

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