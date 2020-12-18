СМИ: 63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней возлюбленной

Разница в возрасте не смущает ни его самого, ни девушку.

Голливудский актер Дольф Лундгрен и его 24-летняя невеста Эмма Крокдал официально зарегистрировали свои отношения, передает zakon.kz.

Об этом сообщает издание Page Six.

На днях актера сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Как пишет "Сплетник", избранницей актера стала 24-летняя норвежка Эмма Крокдал, тренер по фитнесу. Самому Лундгрену 63 года, но разница в возрасте не смущает ни его самого, ни девушку. Их роман начался в конце 2019 года. Уже в январе 2020 года пара появилась на фестивале кино и музыки Cana Dorada в Доминиканской Республике.

Эмма и Дольф обручились летом 2020 года. Предложение возлюбленной Лундгрен сделал спустя полгода после начала отношений.

Брак для актера уже не первый. От бывшей жены, дизайнера ювелирных украшений Аннет Квиберг, у него есть две дочери: 24-летняя Ида, которая является ровесницей Эммы, и 19-летняя Грета. С экс-супругой Лундгрен развелся в 2011 году (а поженились они в 1994 году). После этого серьезных отношений до знакомства с Эммой у него не было.

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