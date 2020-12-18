В России хотят запретить песню Моргенштерна и несколько японских аниме

Всего суд Санкт-Петербурга зарегистрировал пять исков с 49 ссылками. Все дела приняты к производству.

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню рэпера Моргенштерна "Я съел деда" и несколько аниме, в том числе сериал "Тетрадь смерти", сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Прокуратура потребовала запретить на территории России несколько японских аниме, в том числе "Тетрадь смерти", "Межвидовые резиденты", "Токийский террор", а также сериал "Эльфийская песнь". В ведомстве считают, что эти произведения пагубно влияют на детей.

В каждой серии – жестокость, убийства, насилие. "Тетрадь смерти" – о том, как богу смерти стало скучно, — говорится в посте.

Всего Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками. Все дела приняты к производству.

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