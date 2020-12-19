Капитан сборной Казахстана по боксу досрочно закончил бой нокаутом

В четвертом раунде Камшыбек Кункабаев отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя.

Фото : Olympic.kz

Действующий чемпион Казахстана Камшыбек Кункабаев одержал победу над украинским спортсменом Сергеем Радченко, сообщает zakon.kz. Это был главный бой вечера бокса в Алматы 18 декабря, передает Sports.kz. Рассчитанный на десять раундов поединок закончился досрочно. В четвертом раунде Камшыбек Кункабаев отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя. Камшыбек Кункабаев капитан сборной Казахстана по боксу одержал вторую победу в профессиональной карьере (вторую — нокаутом).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке