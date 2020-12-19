Капитан сборной Казахстана по боксу досрочно закончил бой нокаутом
В четвертом раунде Камшыбек Кункабаев отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя.
Фото : Olympic.kz19 декабря 2020, 00:51
Действующий чемпион Казахстана Камшыбек Кункабаев одержал победу над украинским спортсменом Сергеем Радченко, сообщает zakon.kz.
Это был главный бой вечера бокса в Алматы 18 декабря, передает Sports.kz.
Рассчитанный на десять раундов поединок закончился досрочно. В четвертом раунде Камшыбек Кункабаев отправил соперника в нокдаун. А перед пятым тот отказался от продолжения боя.
Камшыбек Кункабаев капитан сборной Казахстана по боксу одержал вторую победу в профессиональной карьере (вторую — нокаутом).
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