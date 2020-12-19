Прямая трансляция боя Головкин - Шеремета

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В городе Голливуд (штат Флорида, США) проходит вечер бокса от Matchroom Boxing, GGG Promotions и DAZN, в котором принимает участие сразу 2 казахстанских боксера. zakon.kz ведет прямую текстовую трансляцию. Новость обновляется.





6:28 А у нас идет 8-й раунд боя Райдер - Гай, пока картина не особо изменилась.

6:18 Райдер лидирует по итогам 4 раундов, нам показали судейские записки.

6:15 Пока перерыв, уже бинтуют руки Головкину и Шеремете, которые выйдут на ринг примерно в 7 часов утра.

6:13 А у нас проходит 4 раунд поединка Гай-Райдер. 39-летний Майк Гай и более молодой Джон Райдер гоняют друг другу по рингу, наносят друг другу мало ударов.

6:05 А вот и видео нокаута с в исполнении Гонгоры, после которого Ахмедов упал на настил ринга:

Gongora KOs Akhmedov with a WICKED left uppercut between the guard. Huge upset.#AkhmedovGongora pic.twitter.com/eyAT1rP3zg — Harry’s Hook (@harrys_hook) December 18, 2020

6:03 Райдер и Гай начинают 2-й раунд. Тем временем, пока мы приходим в себя после сенсационного поражения Али Ахмедова, Геннадий Головкин уже разминается, он прибыл на арену около 5:20 по времени Нур-Султана.

5:57 Говорят, что бой Райдер-Гай рассчитан на 10 раундов. Боксеры уже на ринге, кстати!

5:52 Если верить СМИ, участники главного боя вечера - чемпион мира IBF казахстанец Геннадий Головкин и поялк Камил Шеремета должны выйти в 7 утра по времени Нур-Султана. Успеют ли за час отбоксировать Джон Райдер — Майк Гай и Чой Хён Ми (17-0-1, 4 КО) — Калиста Сильгадо (19-11-3, 14 КО)?

5:52 Новый чемпион мира Гонгора дал интервью. На ринг готовятся выйти Джон Райдер (28-5, 16 КО) — Майк Гай (12-5-1, 5 КО), выступающие во втором среднем весе.

5:47 Соперник у Ахмедова оказался более опытным и хитрым, как оказалось. Хитрость эквадорца в том, что он не стал отдавать все силы сразу, а планомерно наращивал свое преимущество. И да, нужно признать, что Гонгора был сильнее. Желаем Ахмедову скорейшего выздоровления и новых ярких побед! Али, весь Казахстан с тобой!

5:40 Он продолжил бой, но Гонгора снова отправил Али в нокдаун, и теперь наш соотечественник не встал. Жаль. Рано все-таки Ахмедов начал выкладываться, ему как будто не хватило сил на весь поединок.

5:39 Али в нокдауне...

5:38 12-й раунд! Все решится здесь и сейчас!

5:37 Боксеры часто уходят в клинч. Между этим обмениваются ударами. Кто более точен - покажут судейские записки. Нас ждет 12-й раунд.

5:35 Начался 11-й раунд. Ахмедов выглядит уставшим, но не сдается. Гонгора прессингует.

5:34 Тренер Джонатон Бэнкс дает наставления, просит Ахмедова не опускать руки, работать в ритме "па-па-слип-слип".

5:30 Ахмедова просят боксировать, а не рубиться. И говорят, что у ему осталось всего 3 раунда до чемпионства! Начинается 10-й раунд, смотрим, что будет.

5:28 Ахмедов пропускает серию ударов. Гонгора оказался крепким соперником, и хитрым. Ахмедов как будто подустал.

5:27 Идет 9-й раунд. Ахмедов отвечает Гонгонре. Парни рубятся в ринге, откровенно начинают прессинговать друг друга, хотя ранее немного берегли силы.

5:25 Ахмедов вкладывается в удары, с большой силой наносит их сопернику. Ранее в 8 раунде он пропустил пару нехилых ударов от Гонгоры. К чему это приведет, узнаем скоро, а пока перерывчик между раундами.

5;22 У Ахмедова тоже есть отпечатки на лице от ударов Гонгоры. Так что явного преимущества нет ни у кого из боксеров. Начался 8-й раунд.

5:20 Показали статистику. Ахмедов нанес 250 ударов, из них точные - 94. К концу раунда заметно, что Ахмедов начинает находить слабые места у Гонгоры. Кажется, как будто силы покидают эквадорца, у него заметно небольшое рассечение.

5:18 Ахмедову советуют работать в своем темпе. Начался 7-й раунд

5:14 В 6-м раунде Ахмедов снова активизировался.

5:11 Идет 5-й раунд. Темп поединка замедлился. Ахмедов иногда пропускает удары слева от Гонгоры, но успевает наносить сильные правые боковые удары. Боксеры также обмениваются ударами в ближнем ударе, Гонгора пытается прессинговать Ахмедова.

5:07 Идет 4-й раунд, Гонгора начинает огрызаться и показывает, что падать в нокаут раньше времени не планировал. Пока все спокойно: боксеры наносят друг другу акцентированные удары, ждут ошибок.

5:04 Прессинг со стороны Ахмедова продолжается.

5:02 Начался 3-й раунд. Ахмедов работает 1-м номером, не скрывает намерений закончить бой досрочно. Хватило бы ему сил, на случай, если бой продлиться все 12 раундов. Соперник-то непоростой, поражений в карьере не имеет.

4:58 Ахмедов активизировался, атакует соперника, старается загнать его в угол.

4:58 Ахмедову рекомендуют быть быстрее. Начался 2-й раунд.

4:57 Первый раунд окончен. А пока смотрите, как выглядел Али перед стартом поединка.

4:56 Вот за этот пояс бьются боксеры

4:51 Али Ахмедов тоже на ринге. Без масок только ринг-анонсер и сами боксеры, все остальные, в том числе тренеры, облачены в средства индивидуальной защиты.

4:50 Гонгора выходит на ринг

4:47 Накануне оба боксера прошли взвешивание. Ахмедов показал на весах 167,4 фунта (75,93 килограмма), Гонгора — 167,2 фунта (75,84 килограмма). Таким образом, они успешно уложились в лимит суперсреднего веса. По плану, бой должен продлиться 12 раундов, но никто не исключает, что все закончится раньше.

4:45 Ждем бой Али Ахмедов (16-0, 12 КО) — Карлос Гонгора (18-0, 13 КО), второй средний вес, за вакантный пояс чемпиона мира IBO;

4;44 И на ринг выходит казахстанец Али Ахмедов! Его соперник - Карлос Гонгора из Эквадора.

4;34 Бои проходят без зрителей - коронавирус, к сожалению, никуда не делся, а значит, и меры предосторожности тоже. Той атмосферы, что раньше, не чувствуется, но лучше так, чем никак!

4:42 Ранее бой провели 18-летний американский проспект Джелен Уокер (6-0, 5 КО) и мексиканский боксер Диуль Ольгин(14-15-4, 9 КО). Этот бой в полулегком весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию: он закончился победой Уокера единогласным решением судей

4:41 Ввиду отказа от боя соперника Решат Мати объявляется победителем

4:40 Сейчас на ринге бьются Решат Мати (8-0, 6 КО) — Деннис Окот (4-4-1, 2 КО), полусредний вес.

4:39 Доброй ночи, Казахстан! Пока многие из вас спят, в США начался вечер бокса.

Трансляцию ведет Альберт Ахметов

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