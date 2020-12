Нокаутер Али Ахмедов упал на ринг на минуту до конца чемпионского боя

Казахстанский боксер Али Ахмедов потерпел первое в своей карьере поражение в бою за вакантный пояс чемпиона мира IBO во втором среднем весе, передает zakon.kz.

Его соперником был эквадорец Карлос Гонгора, не знающий поражений. Ахмедов активно начал бой, однако, ближе к концу 12-раундового поединка стал пропускать удар за удраом от соперника. В 12 раунде казахстанец вначале побывал в нокдауне, сумел подняться, но спустя минуту снова оказался на настиле ринга и не смог продолжить бой.

What an uppercut by Gongora! #GGGSzeremeta pic.twitter.com/ELF8EQ8JX6