Нокаутер Али Ахмедов упал на ринг на минуту до конца чемпионского боя

Он проиграл впервые.

Казахстанский боксер Али Ахмедов потерпел первое в своей карьере поражение в бою за вакантный пояс чемпиона мира IBO во втором среднем весе, передает zakon.kz.

Его соперником был эквадорец Карлос Гонгора, не знающий поражений. Ахмедов активно начал бой, однако, ближе к концу 12-раундового поединка стал пропускать удар за удраом от соперника. В 12 раунде казахстанец вначале побывал в нокдауне, сумел подняться, но спустя минуту снова оказался на настиле ринга и не смог продолжить бой.

Таким образом, чемпионский пояс в весе до 76 кг выиграл Гонгора, а Ахмедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере, а также впервые за все время выступления в профибоксе побывал в нокауте.

Gongora KOs Akhmedov with a WICKED left uppercut between the guard. Huge upset.#AkhmedovGongora pic.twitter.com/eyAT1rP3zg — Harry’s Hook (@harrys_hook) December 18, 2020

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