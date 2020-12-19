Переболевший коронавирусом пациент рассказал о необратимых осложнениях
Врачи считали, что у мужчины нет никаких шансов на выздоровление, поскольку в больнице он провел 94 дня.
Фото : Getty Images19 декабря 2020, 06:05
Житель Британии Мол Мартин сообщил, что некоторые осложнения коронавирусной болезни нанесли серьезный непоправимый ущерб его организму, передает zakon,kz со ссылкой на ITV/.
По словам 58-летнего мужчины, врачи считали, что у него нет никаких шансов на выздоровление, поскольку в больнице Мол провел 94 дня и 61 из них дышал только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.
У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся, - рассказал британец.
Кроме того, из-за COVID-болезни мужчина потерял несколько пальцев на руках - их пришлось ампутировать. Также у него начались проблемы с почками.
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