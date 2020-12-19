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Представители Космических войск США будут зваться "стражами"

Название для военнослужащих нового рода войск выбирали исходя их собственных пожеланий.

Фото : Twitter19 декабря 2020, 06:31

Военнослужащие космических войск США будут именоваться стражами. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс на торжественной церемонии, на которой отмечали год со дня создания в Пентагоне нового рода войск, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами, - заявил Пенс.

Название выбирали сами военнослужащие в ходе опроса. Оно отсылает к фантастическим произведениям о космосе. Ранее командующий Космическими силами США Джон Рейдмонд заявил, что потенциальный конфликт в космосе может привести к глобальной войне, в которой не будет победителей.


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