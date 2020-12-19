В Казахстане обновилась статистика по новым случаям заражений коронавирусом
Всего в стране подтверждено 145 932 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 декабря 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 145 932 случая, из них:
в ВКО - 18151 (+63),
в городе Нур-Султан - 17487(+55),
в городе Алматы - 17409(+65),
в Атырауской области - 12438(+95),
в Карагандинской области - 11634(+32),
в ЗКО - 8745(+37),
в Павлодарской области - 8166(+95),
в СКО - 7837(+64),
в Костанайской области - 6744(+67),
в Акмолинской области - 6514(+58),
в Алматинской области - 6450(+45),
в городе Шымкент - 5449(+0),
в Жамбылской области - 4834(+14),
в Актюбинской области - 3615(+11),
в Туркестанской области - 3571(+7),
в Мангистауской области - 3549(+10),
в Кызылординской области - 3339(+1).
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