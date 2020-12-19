В Казахстане обновилась статистика по новым случаям заражений коронавирусом

Всего в стране подтверждено 145 932 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 декабря 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 145 932 случая, из них:

в ВКО - 18151 (+63),

в городе Нур-Султан - 17487(+55),

в городе Алматы - 17409(+65),

в Атырауской области - 12438(+95),

в Карагандинской области - 11634(+32),

в ЗКО - 8745(+37),

в Павлодарской области - 8166(+95),

в СКО - 7837(+64),

в Костанайской области - 6744(+67),

в Акмолинской области - 6514(+58),

в Алматинской области - 6450(+45),

в городе Шымкент - 5449(+0),

в Жамбылской области - 4834(+14),

в Актюбинской области - 3615(+11),

в Туркестанской области - 3571(+7),

в Мангистауской области - 3549(+10),

в Кызылординской области - 3339(+1).

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