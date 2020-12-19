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Токаев обратился к Головкину: Страна гордится тобой

Наш боксер защитил свои титулы.

Фото : Акорда19 декабря 2020, 09:40

Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой, сообщает zakon.kz.

На своей странице в twitter глава Казахстана отметил, что страна гордится им.

Поздравляю Геннадия Головкина с уверенной победой! Наш боксер защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой! - написал Токаев.


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