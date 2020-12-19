Токаев обратился к Головкину: Страна гордится тобой

Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой, сообщает zakon.kz.

На своей странице в twitter глава Казахстана отметил, что страна гордится им.

Поздравляю Геннадия Головкина @GGGBoxing с уверенной победой! Наш боксёр защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой! https://t.co/yZJPytBE38