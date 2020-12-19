Токаев обратился к Головкину: Страна гордится тобой
Наш боксер защитил свои титулы.
Фото : Акорда19 декабря 2020, 09:40
Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой, сообщает zakon.kz.
На своей странице в twitter глава Казахстана отметил, что страна гордится им.
Поздравляю Геннадия Головкина с уверенной победой! Наш боксер защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой! - написал Токаев.
Поздравляю Геннадия Головкина @GGGBoxing с уверенной победой! Наш боксёр защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой! https://t.co/yZJPytBE38— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 19, 2020
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