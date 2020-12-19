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Головкин досрочно выиграл бой и защитил титулы

Он выиграл в 41-й раз.

Фото : Dazn19 декабря 2020, 08:14

Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) защитил свои титулы в бою с поляком Камилем Шереметой (21-0, 5 КО), передает zakon.kz.

Секунданты Шереметы отказались от продолжения боя после 7 раунда.

Для Головкина эта победа стала 41-й в карьере и это его 36-я досрочная победа в карьере.

Подробнее о бое читайте в нашей прямой трансляции. Ссылка здесь.


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