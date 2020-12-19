На курорте Бурабай появились новые виды семейных аттракционов

42-метровое колесо обозрения позволит рассмотреть живописную природу курортной зоны.

Живописный курорт Боровое с каждым годом все больше привлекает внимание туристов, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, в излюбленном акмолинцами месте отдыха в поселке Бурабай заработал парк аттракционов: семейного, детского и экстремального направления.

Главный аттракцион - 42-метровое колесо обозрения позволит рассмотреть живописную природу курортной зоны с высоты птичьего полета. Общая вместимость – 96 человек. Все 24 кабинки закрытого типа со встроенным кондиционером. Аттракцион может работать до поздней осени и ранней зимы. Изоляция кабинок позволяет функционировать колесу до температуры минус 12 градусов (-12 °C)

Как рассказывают представители компании "Колесо удачи", занимающиеся организацией парка развлечений совместно с ТОО "Бурабай Даму", на сегодняшний день проект полностью реализован.

Колесо обозрения — это самый дорогой инвестиционный проект. Надеемся что каждый посетитель любого возраста найдет среди установленных аттракционов что-то интересное для себя. Установлена катальная горка, автодром, "цепочная карусель", миниаттракционы для малышей, а также "Бумеранг" и "НЛО" для любителей адреналина, - поделился руководитель компании Алексей Кодочигов.

К слову, доехать столичным туристам до курорта можно на специальном новогоднем экспрессе. С Нур-Султана до станции "Курорт Боровое" и обратно запущен "Новогодний экспресс к Санте", курсирующий ежедневно.

Напомним, в этом году завершено строительство многофункционального комплекса "Promenade Burabay". Также в курортной зоне появились малые архитектурные формы, смотровая площадка, пешеходные и велосипедные дорожки, благоустроены турмаршруты. Планируется открытие экспозиционного комплекса на поляне Абылай-хана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!