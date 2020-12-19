Ученики НИШ Уральска провели акцию "5 АСЫЛ ІС"

Участники "5 АСЫЛ ІС" в течение пяти дней опубликовали более 100 постов на своих личных страницах в социальных сетях.

Первый день акции был посвящен пропаганде и популяризации лучших произведений казахской литературы.

Ученик Владислав Запрометов опубликовал цитаты из произведения Дулата Исабекова "Транзитный пассажир", а учитель казахского языка и литературы Жумагуль Алмагамбетова представила произведения основателя казахстанского детектива Кемела Токаева. Участники также призвали своих фолловеров читать произведения Миржакыпа Дулатова, Магжана Жумабаева, Сакена Сейфуллина, Мухтара Ауэзова, Жубана Молдагалиева, ЧингизаАйтматова, Кабдеша Жумадилова, Саина Муратбекова, Аскара Алтая и других представителей казахской литературы.

Второй день был днем благотворительности и волонтерства, ребята помогали одиноким пожилым людям: наводили порядок во дворах и домах, встречались с ветеранами, прожившими нелегкую, но интересную жизнь. Учителя кафедры физической культуры и начальной военной подготовки, которые одними из первых поддержали акцию, помогли ветерану медицины Мариям Иргалиевой. Педагог-куратор Гулим Жумагалиева написала о значении социальных проектов; члены школьного клуба "Мы вместе!", недавно получившие международную премию "Волонтер года", посетили своих друзей – пациентов онкодиспансера. Учащиеся также побывали в приюте для животных, приобрели для них медикаменты, убрали в вольерах и построили новые.

В третий день прошла онлайн-выставка, на которой все участники акции имели возможность познакомиться с творчеством друг друга. Тамила Русланова посвятила серию фотографий рекам Западно-Казахстанской области. Ученики NIS из разных районов области в социальных сетях презентовали своим друзьям родные села. В этот день участники еще раз почтили память предков, приблизивших независимость нашего государства.

В четвертый день на страницах учеников и учителей в социальных сетях прозвучали стихи и поэмы, посвященные главным ценностям человека – независимости, любви к родине, служению Отчизне, уважению к своим корням. Любители поэзии читали стихи Куляш Ахметовой, Улукбека Есдаулета, Бахытбека Смагула, Калкамана Сарина и многих других.

В пятый день акции "Бесінші асыл іс" – ученики написали эссе о людях, которые трудились и трудятся в разных сферах во благо страны – учителях, медицинских работниках, строителях, механизаторах, сильных людях с ограниченными возможностями. Ученица 9 класса Алия Ашарбекова оставила трогательную запись о своем отце, Нурмухане Жумагалиеве, руководителе отряда экстренной медицинской помощи медико-психологической службы.

Основные качества спасателя– это психологическая устойчивость и сострадательность. Зная таких преданных своей профессии людей, я могу быть спокойна за свою жизнь и жизнь своих близких, – написала Алия.

Участники "5 АСЫЛ ІС" в течение пяти дней опубликовали более 100 постов на своих личных страницах в социальных сетях. Всех порадовало, что к акции подключились юные друзья NIS из средней школы имени Гусмана Габдуллина Жанибекского района.

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