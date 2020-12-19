Школьник ушел из дома из-за сломанного планшета
Он испугался наказания.
Фото : newtimes.kz19 декабря 2020, 14:05
В Акмолинской области 10-летний мальчик ушел из дома из-за сломанного планшета, сообщает zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба ДП области, мама мальчика заявила об исчезновении ребенка 12 декабря.
Днем ранее она пыталась самостоятельно найти сына, но затем решила обратиться за помощью.
Его нашли на чердаке соседнего дома.
Выяснилось, что незадолго до своей пропажи, мальчик нечаянно сломал планшет и, испугавшись наказания, ушел из дома. С мамой мальчика была проведена профилактическая беседа. По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051401-a46344f4c5038f2360b4e21e0b04e717
Сейчас читают