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В Сети опубликовано фото с убитым снежным барсом

Мужчина позирует с детьми.

Фото : Facebook19 декабря 2020, 14:45

Фото с убитым снежным барсом распространяют в Сети, сообщает zakon.kz.

На странице Ярослава Тартыкова опубликованы снимки с комментарием.

Фотографии со страницы пользователя Жолдошбек Мурсакматов. Пока без комментариев, надо выяснить подробности... Похоже очередной герой, судя по гордой физиономии. Да еще и детям пример. Пример родителей каленым железом не выжечь чаще всего. Потом тысячу лекций проведи, но если папа так делает, значит все-таки можно... - говорится в сообщении.


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