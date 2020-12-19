В Сети опубликовано фото с убитым снежным барсом
Мужчина позирует с детьми.
Фото : Facebook19 декабря 2020, 14:45
Фото с убитым снежным барсом распространяют в Сети, сообщает zakon.kz.
На странице Ярослава Тартыкова опубликованы снимки с комментарием.
Фотографии со страницы пользователя Жолдошбек Мурсакматов. Пока без комментариев, надо выяснить подробности... Похоже очередной герой, судя по гордой физиономии. Да еще и детям пример. Пример родителей каленым железом не выжечь чаще всего. Потом тысячу лекций проведи, но если папа так делает, значит все-таки можно... - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051405-0c13816129e27aadebee80f433a34306
Сейчас читают