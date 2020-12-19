В Атырауской области усилили карантин

Постановление вступает в законную силу с 00:00 21 декабря 2020 года.

Главный санитарный врач региона подписал Постановление, где разъяснил, что в связи с переходом Атырауской области в "красную зону" водятся дополнительные ограничения, сообщает zakon.kz.

Жителям Атырауской области все также рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены.

Не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора и не менее 50% сотрудников частного предпринимательства рекомендовано перевести на "дистанционную" форму работы.

Медицинские центры, кабинеты, стоматологии будут функционировать с 9:00 часов до 18:00.

Религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) будут работать только в будние дни. Проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других) запрещено.

Продуктовые магазины будут работать с 9:00 до 22:00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);

Продовольственные и непродовольственные рынки - с 9:00 до 19:00 часов в будние дни, по субботам с 9:00 до 17:00 часов. В воскресенье работать не будут.

Торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины- разрешено работать только в будние дни - с 9:00 до 22:00, в субботний день с 9:00 до 17:00. В воскресенье они работать не будут. Исключение сделано для продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них.

Объектам общественного питания разрешено работать в будние дни с 9:00 до 22:00. Фудкортам можно работать только на вынос.

Салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры (салоны) смогут работать с 9:00 до 18:00 по предварительной записи.

Фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы работают только по записи и только в будние дни. С 7:00 часов до 22:00. Тоже касается и работы бань, саун, СПА-центров и бассейнов.

Общественный транспорт будет работать с 6:00 до 23:00.

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 часов 21 декабря 2020 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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