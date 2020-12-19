Годовалая девочка и ее бабушка погибли в ДТП на трассе "Самара-Шымкент"

Водитель и двое детей госпитализированы.

В Актюбинской области в результате ДТП погибли женщина и ребенок, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 18 декабря на 624 км автодороги "Самара-Шымкент".

Как передает пресс-служба ДП региона, 29-летний водитель автомашины ВАЗ-21144 не учел дорожные и метрологические условия и допустил занос на скользком участке дороги.

Машина столкнулась с автомобилем Toyota Prado под управлением 54-летнего жителя Алгинского района.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21144 и двое детей госпитализированы в Кобдинскую ЦРБ. А двое пассажиров - 56-летняя женщина и годовалая внучка скончались.

Водитель внедорожника и двое пассажиров также были госпитализированы, после оказания медпомощи их отправили домой.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 "Нарушение ПДД РК".

За один день в области произошло четыре ДТП, где два человека погибли и девять пострадало.

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