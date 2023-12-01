Три человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Шымкент
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ДТП произошло 1 декабря на 866 км автодороги Самара – Шымкент. В результате столкновения Toyota Prado и Huyndai Sonata 40-летний водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, авария унесли жизни 40-летнего водителя Huyndai Sonata и двух пассажиров. Они погибли на месте происшествия.
"Водитель внедорожника и пассажир легковушки госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование", – сообщили в полицейском ведомстве.
28 ноября сообщалось о жуткой аварии в Караганде, где столкнулись два автобуса: семь пассажиров госпитализировали.
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