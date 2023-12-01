Три человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Шымкент

Фото: скриншот

ДТП произошло 1 декабря на 866 км автодороги Самара – Шымкент. В результате столкновения Toyota Prado и Huyndai Sonata 40-летний водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

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