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Три человека погибли в страшном ДТП на трассе Самара – Шымкент

Трое человек погибли в страшном ДТП на трассе Самара - Шымкент Фото: скриншот
ДТП произошло 1 декабря на 866 км автодороги Самара – Шымкент. В результате столкновения Toyota Prado и Huyndai Sonata 40-летний водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, авария унесли жизни 40-летнего водителя Huyndai Sonata и двух пассажиров. Они погибли на месте происшествия.

"Водитель внедорожника и пассажир легковушки госпитализированы в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование", – сообщили в полицейском ведомстве. 

28 ноября сообщалось о жуткой аварии в Караганде, где столкнулись два автобуса: семь пассажиров госпитализировали. 

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