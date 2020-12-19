В Лондоне вводят максимальные ограничения из-за COVID-19

Новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о новой мутации коронавирусной инфекции, выявленной медиками в Соединенном Королевстве, сообщает zakon.kz.

Найденный в Великобритании новый вид коронавируса оказался более заразным, но менее летальным, чем COVID-19, приводит ТАСС слова Бориса Джонсона.

Глава правительства также сообщил, что число выявленных в стране случаев COVID-19 превысило два миллиона. В связи с этим британские власти вынуждены объявить о введении нового максимального уровня ограничений в Лондоне и в юго-восточной части Англии.

Новые ограничения начнут действовать уже утром в воскресенье, 20 декабря. В попавших под них районах снова закроют магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и спортзалы. При этом местным жителям рекомендуют не покидать свои дома без крайне необходимости. Также им будет запрещено встречаться на Рождество с друзьями и соседями.

Новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, отметил Джонсон.

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