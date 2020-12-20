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Диетолог назвал продукты, не сочетающиеся с шампанским

По мнению специалиста, лучшими закусками к шампанскому являются нежирная рыба или птица.

Фото : zakon.kz.20 декабря 2020, 07:07

Избежать проблем с желудочно-кишечным трактом от употребления шампанского и других игристых вин поможет правильная закуска, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью NEWS.ru сообщил российский врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По мнению специалиста, лучшими закусками к шампанскому являются нежирная рыба или птица, сыр, овощи и фрукты. Кроме того, они легко усваиваются и не способствуют набору веса.

Эксперт предупреждает, что употребление продуктов, богатых жиром, таких как, например, маскарпоне, сливочное масло и майонез, плохо сочетается с игристым и может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту, вздутие живота.

Мясо, особенно жирная свинина, также не подходит к шампанскому. На следующий день, отмечает Арзамасцев, человеку может стать плохо.

В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом, — подчеркнул эксперт.

Диетолог также включил в список нежелательных продуктов шоколад, конфеты, мармелад, ирис и другие сладости. Наравне с игристым вином сладкая пища поднимает уровень глюкозы в организме. Регулярное сочетание этих продуктов с шампанским может привести к нарушению обмена гормона инсулина и развитию сахарного диабета.


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