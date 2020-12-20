ВОЗ заявила о появлении более заразного типа COVID-19

Британские медики фиксируют высокую скорость распространения коронавируса и связывают это с появлением нового типа COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась о более заразном типе COVID-19, обнаруженном в Великобритании на прошлой неделе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Организация прокомментировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 в своем Twitter-аккаунте.

Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях, — отмечается в сообщении.

Ранее, премьер-министр страны Борис Джонсон в субботу сообщил, что правительство Великобритании объявило о введении максимальных ограничений из-за быстрого распространения коронавируса.

По словам британского премьера, в некоторых районах будет действовать четвертый, самый высокий уровень ограничений. Он отметил, что пойти на такое решение властям пришлось из-за того, что в стране после выявления нового варианта коронавируса снова начали резко расти темпы заболеваемости.

Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

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