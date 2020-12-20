Экс-чемпион UFC одержал яркую победу и нацелился на титул Хабиба

Энтони Пэттис одержал победу на турнире UFC Fight Night 183 .

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Энтони Пэттис одержал победу на турнире UFC Fight Night 183 (UFC on ESPN+ 41 или UFC Vegas 17), сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

В последнем бою по контракту с UFC Энтони встретился в полусредней весовой категории с Алексом Мороно. Энтони продемонстрировал превосходство во всех трех раундах, а в третьем был близок к досрочному завершению поединка.

Официальное решение судей: 29-28, 29-28, 29-28.

После боя Энтони объявил свою цель: Я возвращаюсь в легкую весовую категорию. В полусреднем весе чувствую себя отлично, но моя цель — 155 фунтов. Я хочу вернуться и забрать этот пояс.

Напомним, что в настоящий момент чемпионом в легкой весовой категории является Хабиб Нурмагомедов. Он объявил в октябре о завершении карьеры.







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