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Партия контрабандного груза на 53 млн тенге задержана в Казахстане

Директор ТОО "Экспресс-Груз" заплатит штраф.

Фото : КФМ МФ РК20 декабря 2020, 09:27

Партия контрабандного груза на 53 млн тенге задержана в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении директора ТОО "Экспресс-Груз" по статье 234 ч.2 п.4 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере) по факту незаконного перемещения через таможенную границу товаров народного потребления (текстиль, строительные и бытовые принадлежности), где таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 53,3 млн тенге, ввезенных из КНР в РК на ж/д контейнерах через таможенный пост "Алтын Коль", - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 234 УК РК и назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,7 млн тенге с конфискацией имущества в доход государства.


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