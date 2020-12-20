Как перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон

Восстановить свои чаты на новом смартфоне технически возможно.

Для того, чтобы перенести старые чаты WhatsApp нужно покопаться в настройках старого телефона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, если изначально не была выбрана ежедневная активация данных, это необходимо сделать перед переносом.

Такие действия дадут возможность перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что понадобится для дальнейшего восстановления информации, - сказал он.

При загрузке нового смартфона вам понадобится авторизоваться по номеру вашего телефона, к которому привязан аккаунт. Это поможет перенести на устройство все данные из облачного хранилища.

Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает, - резюмировал эксперт.

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