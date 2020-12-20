Горячие новости
Читайте также

Как перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон

Восстановить свои чаты на новом смартфоне технически возможно.

Фото : КТК20 декабря 2020, 10:05

Для того, чтобы перенести старые чаты WhatsApp нужно покопаться в настройках старого телефона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, если изначально не была выбрана ежедневная активация данных, это необходимо сделать перед переносом.

Такие действия дадут возможность перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что понадобится для дальнейшего восстановления информации, - сказал он.

При загрузке нового смартфона вам понадобится авторизоваться по номеру вашего телефона, к которому привязан аккаунт. Это поможет перенести на устройство все данные из облачного хранилища.

Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает, - резюмировал эксперт.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты