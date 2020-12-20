Француз простоял во льду более 2,5 часов и побил мировой рекорд
Мужчина посвятил свой рекорд всем детям, которые болеют раком.
Фото : iz.ru20 декабря 2020, 11:09
Житель Франции Ромен Вандендорп установил новый мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом, сообщает zakon.kz.
Как отмечает издание "Известия", мужчина продержался 2 часа 35 минут и 33 секунды в прозрачном контейнере с дробленным льдом.
За соблюдением условий дисциплины следили представители Книги рекордов Гиннесса.
Как отметил мужчина, он готовился к этому рекорду на протяжении двух лет.
Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное. Если есть мечта, нужно держаться за нее! — сказал мужчина.
По его словам, первый час он все контролировал, а в "остальное время приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью".
Свое достижение Вандендорп посвятил всем детям, которые болеют раком.
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