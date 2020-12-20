Закрыта главная трасса ВКО

Полицейские рекомендуют жителям восточного региона воздержаться от поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

В Восточно-Казахстанской области метель и плохая видимость привели к закрытию автодороги Усть-Каменогорск-Семей, сообщает zakon.kz.

C 08.30 часов 20 декабря текущего года из за плохих погодных условий на 10-198 километре (с.Герасимовка –г.Семей) автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск -Семей закрыто движение для всех видов транспортных средств, - сказал первый заместитель начальника ДП ВКО Джанболат Калетаев.

В связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра, метели и выпадением обильных осадков в виде снега на территории области полицейские настоятельно советуют автолюбителям неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения. Помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, полицейские рекомендуют жителям восточного региона воздержаться от поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.