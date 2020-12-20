Закрыта главная трасса ВКО
Полицейские рекомендуют жителям восточного региона воздержаться от поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.
В Восточно-Казахстанской области метель и плохая видимость привели к закрытию автодороги Усть-Каменогорск-Семей, сообщает zakon.kz.
C 08.30 часов 20 декабря текущего года из за плохих погодных условий на 10-198 километре (с.Герасимовка –г.Семей) автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск -Семей закрыто движение для всех видов транспортных средств, - сказал первый заместитель начальника ДП ВКО Джанболат Калетаев.
В связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра, метели и выпадением обильных осадков в виде снега на территории области полицейские настоятельно советуют автолюбителям неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения. Помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
Кроме того, полицейские рекомендуют жителям восточного региона воздержаться от поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в полицию ВКО. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.[/quote
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