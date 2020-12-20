Ванга: В "день пяти двоек" произойдет страшная катастрофа
Речь идет о дате 22.12.2020 года.
Фото : БТА-ИТАР-ТАСС20 декабря 2020, 12:03
Ванга предсказала, что в "день пяти двоек" произойдет страшная катастрофа. Предполагается, что речь идет о 22 декабря 2020 года, передает zakon.kz.
Как сообщают "Челнинские Известия", ясновидящая называла этот день самым опасным в истории Земли.
Болгарская предсказательница знала о пандемии. Он сообщил об этом еще год назад, в декабре. Тогда ему никто не поверил, - заявил друг провидицы Сергей Косторной.
Теперь Косторной заявил, что пандемией катастрофические последствия не закончатся, дальше станет еще хуже. По его словам, 21 и 22 декабря ожидается вспышка на Солнце.
Ванга про этот момент говорила: На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце, - вспоминает он.
Косторной предполагает, что астрономическое явление отразится не на технике, а на психике людей и их уме.
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