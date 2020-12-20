Ванга: В "день пяти двоек" произойдет страшная катастрофа

Речь идет о дате 22.12.2020 года.

Ванга предсказала, что в "день пяти двоек" произойдет страшная катастрофа. Предполагается, что речь идет о 22 декабря 2020 года, передает zakon.kz.

Как сообщают "Челнинские Известия", ясновидящая называла этот день самым опасным в истории Земли.

Болгарская предсказательница знала о пандемии. Он сообщил об этом еще год назад, в декабре. Тогда ему никто не поверил, - заявил друг провидицы Сергей Косторной.

Теперь Косторной заявил, что пандемией катастрофические последствия не закончатся, дальше станет еще хуже. По его словам, 21 и 22 декабря ожидается вспышка на Солнце.

Ванга про этот момент говорила: На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце, - вспоминает он.

Косторной предполагает, что астрономическое явление отразится не на технике, а на психике людей и их уме.

Читайте также:

2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!