Девочка умерла после катания с горки в Алматинской области
Место не было предназначено для массового отдыха.
Фото : express-k.kz20 декабря 2020, 14:10
Несчастный случай произошел в Коксуском районе, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Sputnik, 19 декабря в центральной районной больнице скончалась 10-летняя девочка. Ребенок был травмирован у села Мукыры, скатываясь со снежной горки.
Местные власти прокомментировали трагедию. По их словам, место не предназначено для массового отдыха. Несмотря на введенный запрет жители близ расположенных населенных пунктов, в том числе Талдыкоргана, облюбовали снежную возвышенность для отдыха и катаний.
Снежная горка расположена на территории одного из крестьянских хозяйств. Уже готовится специальное письмо владельцу хозяйства. Также на этом месте и в других местах стихийного катания в целях профилактики будут организованы специальные рейды, - сообщили в пресс-службе Коксуского районного акимата.
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