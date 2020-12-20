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Девочка умерла после катания с горки в Алматинской области

Место не было предназначено для массового отдыха.

Фото : express-k.kz20 декабря 2020, 14:10

Несчастный случай произошел в Коксуском районе, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sputnik, 19 декабря в центральной районной больнице скончалась 10-летняя девочка. Ребенок был травмирован у села Мукыры, скатываясь со снежной горки.

Местные власти прокомментировали трагедию. По их словам, место не предназначено для массового отдыха. Несмотря на введенный запрет жители близ расположенных населенных пунктов, в том числе Талдыкоргана, облюбовали снежную возвышенность для отдыха и катаний.

Снежная горка расположена на территории одного из крестьянских хозяйств. Уже готовится специальное письмо владельцу хозяйства. Также на этом месте и в других местах стихийного катания в целях профилактики будут организованы специальные рейды, - сообщили в пресс-службе Коксуского районного акимата.


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