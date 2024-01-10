На пруду Терренкура в Алматы устанавливают 50-метровую горку для катаний
В сообщении городского акимата за 10 января 2024 года, для реализации объекта в осенний период вода из пруда была выкачана. После завершения зимнего сезона конструкция будет демонтирована.
"Главным отличием является расположение горки непосредственно в пруду, где отсутствует опасность непредсказуемой траектории спуска. Конструкция установлена под углом 20 градусов и поделена на 5 каналов, каждый из них будет огорожен специальными сетками. На финише также расположена сетка для торможения и специальные мягкие мешки".Пресс-служба акимата Алматы
Примечательно, что после катания отдыхающим не придется возвращать надувные баллоны самостоятельно – это сделает специальный фуникулер. При этом посетители будут находиться под присмотром инструкторов, прошедших обучение по технике безопасности.
Кроме того, на территории комплекса будет организована зона отдыха на террасе с установкой объектов общественного питания.
Открытие запланировано на 15 января.
"Стоимость аренды баллонов будет составлять 3 тыс. тенге в час. Разовое катание – 500 тенге. О графике работы будет сообщено дополнительно".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее стало известно, что в Алматы строят новую электроподстанцию. Завершение строительства ПС "Туздыбастау" мощностью 80МВТ планируется в сентябре 2024 года.