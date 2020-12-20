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Сын миллиардера сгорел заживо в ДТП

Автомобиль выехал на тротуар, затем врезался в магазин и загорелся.

Фото : rambler.ru20 декабря 2020, 14:15

В США сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информация Associated Press, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.

Полицейские расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, бензобак машины лопнул при аварии.

Рэй Далио – основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018 года состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов.

Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises. У него остались жена и дочь.


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