У брошенного младенца на улице в Жанаозене появились опекуны

Для всех эта встреча была судьбоносной - врач.

Найденного на улице Жанаозена малыша взяли под опеку, сообщает zakon.kz.

Об этом Лада сообщила главный врач Мангистауского специализированного дома ребенка Сару Ермуханова.

По ее словам, когда приемная семья пришла посмотреть на этого малыша, тогда никто не мог сдержать слез.

Для всех эта встреча была судьбоносной. Оказалось, что семья долгое время не могла завести детей. Они узнали об истории брошенного мальчика из новостей и сразу же захотели забрать его к себе. Сейчас семья выступает в роли опекунов, но, как правило, большинство опекунов вследствие становятся приемными родителями. Это лишь вопрос времени, - отметила Ермуханова.

Малыша нашли 11 сентября на улице Жанаозена с неперерезанной пуповиной. Состояние ребенка врачи оценивали как тяжелое. За месяц младенец набрал в весе почти килограмм, после чего медики приняли решение перевести ребенка в Дом малютки.

По данным полиции, биологическая мать малыша так и не найдена.

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