Брошенного на улице младенца растерзали собаки в Индии

В индийском штате Одиша бродячие собаки растерзали брошенного на улице новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом полиции сообщили местные жители, которые заметили в пасти животных части человеческого тела, передает телеканал Odisha. Инцидент произошел 16 декабря. В тот день жители деревни Баликатиран в округе Баласор обратили внимание на стаю безнадзорных собак, которые бродили вокруг детской площадки. До приезда силовиков сельчане прогнали собак и нашли разбросанные части тела младенца.

Прибывшие на место полицейские подтвердили, что части тела принадлежали новорожденному ребенку. Согласно предварительному расследованию, младенца могли бросить на открытом воздухе, что привлекло бездомных животных. Однако точные обстоятельства смерти ребенка еще не установлены.

Сейчас полиция продолжает расследование дела и занимается поиском причастных к происшествию.

