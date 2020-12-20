Стали известны условия проведения донорства половых клеток в Казахстане

Речь идет о донорстве спермы, ооцитов, эмбрионов.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 8 декабря 2020 года утвердил правила и условия проведения донорства половых клеток, тканей репродуктивных органов, передает zakon.kz.

Так, доноры предоставляют свои половые клетки (сперму, ооциты) другим лицам для решения проблемы бесплодия и не берут на себя родительские обязанности по отношению к будущему ребенку.

Рождение 10 детей от одного донора является основанием для прекращения использования его клеток.

Как отмечается, донорство половых клеток, тканей репродуктивных органов осуществляется на добровольной основе.

При этом донорство осуществляется как платно, так и безвозмездно, анонимно и не анонимно.

Если донор половых клеток состоит в браке, то на забор и использование его клеток необходимо письменное согласие обоих супругов.

При совместном обращении мужчины и женщины, как состоящих, так и не состоящих в браке, сперма мужчины не подвергается криоконсервации.

При проведении заготовки донорских половых клеток, между донором и медицинской организацией, осуществляющей заготовку половых клеток, заключается договор в письменной форме.



Проведение донорства половых клеток и тканей репродуктивных органов осуществляется при соблюдении следующих условий:

- донор свободно и сознательно в письменной форме выражает информированное согласие на проведение донорства половых клеток, тканей репродуктивных органов;

- донор ооцитов информируется в письменной форме об осложнениях для ее здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством;

- донор проходит медико-генетическое обследование и имеется заключение врача-репродуктолога или врача-уроандролога о возможности проведения донорства половых клеток, тканей репродуктивных органов.

Более подробно с текстом документа можно ознакомиться здесь.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (15 декабря).

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