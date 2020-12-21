Самые удачливые знаки гороскопа в 2021 году назвала астролог

По восточному гороскопу.

Известный казахстанский астролог Елена Топольская рассказала корреспонденту zakon.kz, каким будет наступающий год металлического Быка и представителей каких знаков восточного гороскопа ждет удача, а кому нужно быть осторожнее.

Важно знать, что год Быка наступает в ночь с 3 на 4 февраля 2021 года по китайскому солнечному календарю. Именно эта дата важна с точки зрения астрологии, а не приход Года Быка по лунному календарю 12 февраля 2021 года, который будут отмечать в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

По словам Топольской, в год металлического Быка самые сильные стихии - металл и земля, но особенно сильна стихия металла. Это значит, что банковский сектор чувствует себя уверенно, все, что связано с юриспруденцией, госуправлением, в этих сферах все будет хорошо.

Стоит ожидать, что госрегулирование будет на высоте, успешно справляться со всей ситуацией и сможет отрегулировать процессы и стабилизировать ситуацию. Время обновления, новых начинаний, переоценки ценностей придет в 2022-м году, а 2021-й пройдет по эгидой стабилизации, упорядочивания ситуации. 2021 год располагает к тому, чтобы сохранять деньги, грамотно распоряжаться ранее накопленным имуществом и людям может дать большие возможности в карьере, - рассказала Топольская.

В тоже время в плане новаторства, новых начинаний, нового бизнеса возможностей будет не так много.

Самый успешный знак года — Петух. Могут преуспеть также Быки, Тигры. Для Лошадей период начинаний, им, несмотря на общий прогноз, нужно действовать, что-то реализовывать, результаты будут хорошими, - сказала Топольская.

А теперь подробнее.

У кого будет удачный год

По словам астролога, в предстоящий год Быка звезда "8" будет находиться на западе, потому этот сектор будет самым удачным и благоприятным в течение года. Эта звезда будет управлять удачей Петухов. Представителям этого знака рекомендуют использовать предстоящий год по максимуму.

Звезда "9" досталась Быкам и Тиграм, им это сулит хорошие возможности для публичных выступлений, продвижения рекламы, маркетинга, раскрутки какого-то проекта, продукта, услуги. Она обеспечит успех и в рискованных видах деятельности. Эта же звезда хороша для инвестиций.

Из тяжелого положения выбираются родившиеся в год Лошади. Им в предстоящем году выпадает звезда "1", которая обещает новые успешные начинания, путешествия, обновления, отсутствие конфликтов. Также родившиеся в Год Лошади получат больше возможностей для зачатия здоровых, одаренных детей.

Любовь и романтика

Звезда любви и романтики "4" выпадает в предстоящем году металлического Быка родившимся в год Кроликам. Эта звезда активизирует удачу, любовь, творчество и романтику. Елена Топольская сообщила, что Кролики в уходящем году могли быть втянуты в какие-то странные, компрометирующие их ситуации, связанные с личной жизнью. Но следующий год выравнивает ее, становится благоприятным для холостых, желающих найти свою пару. Также Кроликам повезет в творчестве, литературе, рисовании, духовном развитии, изучении языков и освоении новых навыков.

Большие трудности

Опасная звезда "5" действует в наступающем году на Драконов и Змей. Она несет неприятности и стрессы. По словам Топольской, к этому испытанию устойчивы Драконы, а родившимся в год Змеи астролог рекомендует воспользоваться удачей Петуха и Быка, больше общаться с родившимися в эти годы. Также им можно носить брелок, кулон, использовать статуэтку или изображение Петуха, или любых пернатых.

Болезни

Звезда болезней "2" ждет Крыс, для которых следующий год будет непростым, доходы сократятся. Представителям этого знака советуют уйти в тень, понаблюдать со стороны и не переживать по поводу трудностей и чувства, будто кончились силы.

Родившимся в год Крысы после своего года придется занять позицию стороннего наблюдателя. Но, несмотря на звезду болезней "2", для них есть и хорошие новости - Бык является тайным другом Крысы и будет поддерживать ее через друзей и союзников, - заявила астролог.

Ссоры

Звезда ссор и конфликтов "3" оказывает влияние на Овец и Обезьян, которым рекомендуется вести активный образ жизни, заниматься спортом, чтобы выплескивать раздражение в них, избегая конфликтных ситуаций. По словам Топольской, звезда "3", хоть и считается негативной, часто направляет на глобальные трансформации личности и высокие достижения в спорте.

Для этих знаков пришло время, чтобы что-то пересмотреть в своей жизни, - советует астролог.

Проблемы с законом, интриги

Неприятная и ощутимая, провоцирующая проблемы с законом, сплетни, интриги, звезда "7" в наступающем году Быка достанется тем, кто родился в годы Кабана и Собаки.

Есть риск быть обманутыми, потерять деньги и имущество. Рекомендую особенно представителям этих знаков обезопасить себя в финансовых и юридических вопросах, оставаться в рамках закона, не хранить при себе крупных сумм денег, - сказала Топольская.

Кроме того, Кабанам и Собакам нужно внимательнее относиться ко всем словам.

Альберт Ахметов

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