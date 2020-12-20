Во все тяжкие. Петропавловец изготавливал "Спайс" у себя дома

Его осудили на 7 лет.

В Петропавловске мужчина изготавливал "Спайс" у себя дома, сообщает zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам СКО приговорил к 7 годам лишения свободы 27-летнего жителя Петропавловска, который занимался изготовлением и реализацией синтетического наркотика, известного под названием "Cпайс". В поле зрения полиции он попал весной. В июле после тщательной оперативной разработки наркоторговец был задержан с поличным. При личном досмотре у него было обнаружено 3 грамма "Спайса".

В доме в ходе обыска были изъяты свыше 4 граммов концентрата и свыше 78 граммов готового наркотика. Кроме того, были изъяты граммовые весы, зиплоки (упаковочный материал), денежные средства свыше 800 тысяч тенге, чеки денежных переводов.

"Спайс" является синтетическим каннабинодидом, одним из самых сильнодействующих наркотиков. Изъятого концентрата достаточно для приготовления около 200 доз. Преступник был осужден суд по п. 3 ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Данный пункт подразумевает незаконный оборот наркотических средств в крупном размере", - сказал начальник Отдела по противодействию наркопреступности УП г. Петропавловска капитан полиции Рахат Нурахметов.

Полицейские уточняют, что задержанный сам употребляет наркотики с 16 лет.

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