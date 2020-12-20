Снизить цены на антиковидные лекарства поручил Мамин

Такое решение приняла МВК.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса поручила снизить цены на антиковидные лекарства, передает zakon.kz.

Премьер-министр Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавируса в Казахстане. По итогам заседания МВК приняла ряд решений.

Принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%, - говорится на сайте премьер-министра.

Также МВК запретила с 25 по 5 января проводить зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, в том числе новогодние утренники и праздничные корпоративы.

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