В Акмолинской области в лобовом ДТП погибли три человека
Иномарка выехала на встречу.
Фото : polisia.kz20 декабря 2020, 17:40
В Акмолинской области произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП области, трагедия произошла 19 декабря на 551 километре автодороги "Жезказган – Петропавловск".
63-летний водитель "Chevrolet TrailBlazer", направляясь в Костанай, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречной грузовой автомашиной марки "DAF". Водитель "Chevrolet TrailBlazer" и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, еще два пассажира - 25-летняя девушка и 39-летний мужчина госпитализированы с различными телесными повреждениями.
По данному факту начато досудебное производство по статье 345 части 4 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП, - добавили в ведомстве.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051521-758f758ce678942ee1ec2eab2e582a99
Сейчас читают