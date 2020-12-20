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В Акмолинской области в лобовом ДТП погибли три человека

Иномарка выехала на встречу.

Фото : polisia.kz20 декабря 2020, 17:40

В Акмолинской области произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, трагедия произошла 19 декабря на 551 километре автодороги "Жезказган – Петропавловск".

63-летний водитель "Chevrolet TrailBlazer", направляясь в Костанай, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречной грузовой автомашиной марки "DAF". Водитель "Chevrolet TrailBlazer" и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, еще два пассажира - 25-летняя девушка и 39-летний мужчина госпитализированы с различными телесными повреждениями.

По данному факту начато досудебное производство по статье 345 части 4 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП, - добавили в ведомстве.


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