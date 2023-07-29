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Законодательство РК

Два человека погибли в лобовом ДТП в Костанайской области

ДТП Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Автомобили Ваз-21099 и Toyota Alphard столкнулись на трассе Костанай - Сарыколь. В результате ДТП оба водителя погибли, а пассажиров с различными травмами доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 28 июля около 21:00 на автомобильной дороге Костанай - Сарыколь, в 15 км от поселка Октябрьское.

"22-летний водитель машины Ваз-21099, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard, в котором находилось трое пассажиров, среди них была беременная женщина", - пишут в отчете полиции.

В результате ДТП, водитель Ваз и водитель Toyota скончались от полученных травм. Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

27 июля в Улытауской области в аварии погибли пять человек.

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