"Канело" высказался о третьем бое с Головкиным

Они оба провели свои бои на выходных.

Обладатель титулов WBA и WBC мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес выиграл у британца Каллума Смита и высказался о возможности встретиться в следующем бою с владеющим поясом IBF казахстанцем Геннадием Головкиным, передает zakon.kz.

Вначале Альварес поделился эмоциями после победы над Смитом, сообщив, что доволен боем. Более того, Альварес назвал поединок со Смитом лучшим боем в своей карьере. Далее он коснулся планов на будущее.

Надо идти дальше, потому что я считаю себя лучшим в мире. Что касается третьего боя с Головкиным, то я ни от кого не бегу и уже доказывал это. Дерусь только с лучшими. Прекрасно ощущаю себя в своей весовой категории и хочу завоевать все пояса. Не имеет значения, кто станет соперником, – цитирует 30-летнего Альвареса Sky Sports.

Альваресу понадобилось 12 раундов, чтобы победить Смита, в то время как Головкин одолел в крайнем бою в ночь на субботу поляка Камиля Шеремету техническим нокаутом за 7 раундов.

Первый бой между Канело и Головкиным завершился вничью, во втором Альварес победил судейским решением.

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