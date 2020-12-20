Из-за метели и морозов в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют ветер, туман, морозы и метель.

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 21 декабря в семи областях Казахстана, передает zakon.kz.

Днем 21, сутки 22 декабря в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. 21-22 декабря местами ожидаются туман, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, сутки 21, ночью 22 декабря порывы 23-28 м/с.

г. Петропавловск: днем 21, сутки 22 декабря ожидается метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, днем 21 декабря порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер восточный 15-20 м/с.

г. Шымкент: 21 декабря временами ожидается туман.

В Кызылординской области ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-26, на юге области 17 мороза.

г. Кызылорда: 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-23 мороза.

В Акмолинской области местами ожидается метель. Ветер западный, юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

г. Нур-Султан: днем 21 декабря ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15 м/с.

В Кызылординской области ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-26, на юге области 17 мороза.

г. Кызылорда: 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 21-23 мороза.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

г. Актау: 21 декабря ожидается гололед.

В Акмолинской области местами ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

г. Кокшетау: 21 декабря днем ожидается метель. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

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