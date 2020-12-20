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В Словакии премьер и пять чиновников заразились коронавирусом

При этом президент Словакии ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным, она чувствует себя хорошо.

Фото : fb.ru20 декабря 2020, 18:50

Президент Словакии Зузана Чапутова ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 министром, пока она в хорошем состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на Радио Свобода.

Причиной карантина является встреча главы государства с министром обороны Ярославом Надем, которая состоялась на прошлой неделе. Впоследствии министр сдал положительный тест на COVID-19, - сказано в сообщении.

Коронавирус также выявили еще у пятерых членов словацкого правительства, в частности, у премьер-министра Игоря Матовича, вице-премьер-министров Штефана Голого и Вероники Ремишовой, а также еще двух министров.

По данным Минздрава Словакии, в стране COVID-19 выявлен у 149 275 человек, летальных случаев зарегистрировано 1510. Больше всего с начала эпидемии - 70 человек за один день - умерло 18 декабря.


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