В Нур-Султане 1-4 классы I смены перевели на дистанционный формат обучения
Принятый меры связаны с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -27 ).
Фото : qmonitor.kz21 декабря 2020, 06:40
Учеников с первого по четвертый классы первой смены в Нур-Султане отправили учиться дистанционно – из дома – из-за погодных условий, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщили в департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.
По решению Управления образования 21 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -27 ) занятия в школах для учащихся с 1- по 4-ые классы I смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении ДЧС столицы.
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