В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19

Всего в стране подтверждено 147 236 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 147 236 случаев, из них:

в ВКО - 18279 (+68),

в городе Нур-Султан - 17613 (+58),

в городе Алматы - 17532 (+72),

в Атырауской области - 12561 (+49),

в Карагандинской области - 11696 (+30),

в ЗКО - 8822 (+40),

в Павлодарской области - 8321 (+75),

в СКО - 7966 (+63),

в Костанайской области - 6875 (+65),

в Акмолинской области - 6631 (+58),

в Алматинской области - 6516 (+41),

в городе Шымкент - 5452 (+0),

в Жамбылской области - 4848 (+8),

в Актюбинской области - 3629 (+6),

в Туркестанской области - 3580 (+5),

в Мангистауской области - 3574 (+13),

в Кызылординской области - 3341 (+1).

В Казахстане 830 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 75,

в городе Алматы - 33,

в Акмолинской области - 59,

в Актюбинской области - 26,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 41,

в ВКО - 194,

в ЗКО - 30,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 141,

в Кызылординской области - 1,

в Павлодарской области - 121,

в СКО - 70.

Всего в стране выздоровели – 131 606 человек от COVID-19.

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