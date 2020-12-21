В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19
Всего в стране подтверждено 147 236 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 147 236 случаев, из них:
в ВКО - 18279 (+68),
в городе Нур-Султан - 17613 (+58),
в городе Алматы - 17532 (+72),
в Атырауской области - 12561 (+49),
в Карагандинской области - 11696 (+30),
в ЗКО - 8822 (+40),
в Павлодарской области - 8321 (+75),
в СКО - 7966 (+63),
в Костанайской области - 6875 (+65),
в Акмолинской области - 6631 (+58),
в Алматинской области - 6516 (+41),
в городе Шымкент - 5452 (+0),
в Жамбылской области - 4848 (+8),
в Актюбинской области - 3629 (+6),
в Туркестанской области - 3580 (+5),
в Мангистауской области - 3574 (+13),
в Кызылординской области - 3341 (+1).
В Казахстане 830 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 75,
в городе Алматы - 33,
в Акмолинской области - 59,
в Актюбинской области - 26,
в Алматинской области - 14,
в Атырауской области - 41,
в ВКО - 194,
в ЗКО - 30,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 141,
в Кызылординской области - 1,
в Павлодарской области - 121,
в СКО - 70.
Всего в стране выздоровели – 131 606 человек от COVID-19.
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