Попытка изнасилования в Шымкенте. Пенсионерка отказалась от госпитализации

Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

В Шымкенте мужчина напал на женщину и пытался ее изнасиловать. После нападения она отказалась от госпитализации, сообщает zakon.kz.

После случившегося женщина обратилась в больницу. Однако разглашать информацию о полученных ею в подъезде травмах, пострадавшая врачам запретила.

По состоянию здоровья гражданки, 1950 года рождения, поступил вызов в скорую помощь. Прибывшие на место медики доставили больную в городскую клиническую больницу №1. В больнице больной оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась. Поэтому ее взяли под наблюдение участкового врача. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное, — рассказала Otyrar.kz пресс-секретарь управления здравоохранения города Шымкента Лаура Нахыповна.

17 декабря в Шымкенте в подъезде многоэтажки мужчина напал на пожилую женщину. Он напал на нее сзади, оглушил ее ударами и попытался изнасиловать, но что-то его спугнуло. Подозреваемый в преступлении до сих пор не задержан.

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