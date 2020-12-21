Что говорят об изменении пенсионного возраста в Казахстане

Пенсия в стране для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 59,5 года.

В Казнете распространяют информацию об изменении пенсионного возраста для казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Эти сообщения не соответствует действительности.

Об этом Stopfake.kz сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В Казахстане пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 59,5 года с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.

На сегодняшний день в стране действует трехуровневая пенсионная система, включающая солидарную, базовую и накопительную (из Единого накопительного пенсионного фонда – далее ЕНПФ) пенсионные выплаты. Совокупный размер пенсии привязан к трудовому стажу.

Базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998

Вместе с тем граждане, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ, могут воспользоваться правом на пенсионный аннуитет (выход на пенсию до наступления пенсионного возраста). Пенсионный аннуитет установлен для мужчин в возрасте 55 лет, для женщин – 51,5 года. Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 50 лет.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, - говорится в сообщении.

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